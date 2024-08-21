Захарова рассказала об аплодисментах Запада террористическим атакам Украины

Западные страны санкционировали вторжение Украины на территорию России и всячески его поддерживают, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Трансляция брифинга доступна на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Кураторы киевского режима не останавливаются в своем маниакальном желании, как они говорят, любой ценой нанести России стратегическое поражение. Публичное поощрение действий террористов, в частности в Курской области, иностранная военная техника, наемники на нашей земле красноречиво свидетельствуют о прямом вовлечении западных союзников», — сказала дипломат.

Ранее Захарова призвала мировое сообщество осудить вторжение украинской армии в Россию. По ее словам, действия Украины в приграничных российских регионах «носят ярко выраженный террористический характер».