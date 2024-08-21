Захарова резко высказалась о возможных переговорах с Украиной

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаки Украины в Курской области «априори аннулировали» возможность переговоров. Об этом сообщает ТАСС.

© РИА Новости

Как отметила Захарова, сначала украинские власти говорили, что атаки на Курскую область призваны усилить позиции Украины на переговорах. Представитель МИД отметила, что в Киеве оставили без ответа вопрос, «кто вообще будет с ними договариваться после всех бесчинств и террора».

«Киевский режим ищет оправдание своей террористической вылазке в Курскую область, находя новые псевдоаргументы - один нелепее другого. <…> Они пытаются все эти ужасы, которые они творят, прикрыть своими разглагольствованиями», - заявила Захарова.

Ранее из-за атак ВСУ в Курской области ввели режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти не будут вести переговоры с теми, кто «без разбору наносит удары по мирным людям». В МИД РФ подчеркивали, что тема переговоров поставлена на «долгосрочную паузу».

Помощник Путина Юрий Ушаков подтвердил, что Россия сейчас не рассматривает возможность переговоров. В то же время он отметил, что мирные предложения, ранее озвученные Путиным, не аннулированы. Позже источники газеты The Washington Post рассказали, что в августе Россия и Украина должны были провести секретные переговоры в Катаре, но атака в Курской области сорвала эти планы.