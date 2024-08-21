Захарова резко высказалась о возможных переговорах с Украиной
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаки Украины в Курской области «априори аннулировали» возможность переговоров. Об этом сообщает ТАСС.
Как отметила Захарова, сначала украинские власти говорили, что атаки на Курскую область призваны усилить позиции Украины на переговорах. Представитель МИД отметила, что в Киеве оставили без ответа вопрос, «кто вообще будет с ними договариваться после всех бесчинств и террора».
«Киевский режим ищет оправдание своей террористической вылазке в Курскую область, находя новые псевдоаргументы - один нелепее другого. <…> Они пытаются все эти ужасы, которые они творят, прикрыть своими разглагольствованиями», - заявила Захарова.
Ранее из-за атак ВСУ в Курской области ввели режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти не будут вести переговоры с теми, кто «без разбору наносит удары по мирным людям». В МИД РФ подчеркивали, что тема переговоров поставлена на «долгосрочную паузу».
Помощник Путина Юрий Ушаков подтвердил, что Россия сейчас не рассматривает возможность переговоров. В то же время он отметил, что мирные предложения, ранее озвученные Путиным, не аннулированы. Позже источники газеты The Washington Post рассказали, что в августе Россия и Украина должны были провести секретные переговоры в Катаре, но атака в Курской области сорвала эти планы.