Мишустин напомнил китайскую мудрость про путь справедливости

Запад под надуманными предлогами применяет нелегитимные санкции и пытается сдержать экономический и технологический потенциал России и Китая, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на переговорах в расширенном составе с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. Российская газета

«Мы находимся в непростых внешних условиях. Страны Запада под надуманными предлогами применяют нелегитимные санкции. Пытаются сохранить свое глобальное доминирование. И сдержать экономический и технологический потенциал России и Китая. Но, как говорят наши китайские друзья, «кто идет по пути справедливости, у того много помощников», - сказал Мишустин. По его мнению, Москве и Пекину важно сконцентрироваться на защите общих интересов, построении многополярного мироустройства и наращивать координацию на международных площадках. ТАСС

Визит Ли Цяна в Москву проходит в год 75-летней годовщины установления двусторонних дипломатических отношений и продлится до 22 августа. Китайского премьера пригласили в российскую столицу в мае во время визита президента РФ Владимира Путина в КНР. Газета.Ru