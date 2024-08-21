В Совфеде предрекли «серьезный ответ украинцам» за вторжение в Курскую область

В Совфеде предрекли «серьёзный ответ украинцам» за вторжение в Курскую область
Военные «не сидят сложа руки». Жителям столицы не стоит паниковать из-за масштабных атак дронов, нападения «купируются».
Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил первый зампред комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимир Джабаров.
«Мы не будем впадать в панику. Я уверен, мы купируем подобные атаки и в будущем. Более того, что наши военные сейчас стараются не высказываться, наводит на мысль, что мы готовим серьёзный ответ украинцам за вторжение в Курскую область, за бесконечные атаки Крымского моста, различных приграничных территорий. Теперь и до Москвы хотят добраться. Я думаю, что это будет военная операция, наши военные, учёные не сидят сложа руки. Военные специалисты готовятся пресечь атаки бесконечных беспилотников, потому что слишком много они выпускают беспилотников украинских — им поставляют. Я думаю, что наши военные специалисты-конструкторы найдут решение этой проблемы». Сергей Собянин заявил об «одной из самых масштабных попыток атаковать Москву за всё время». За два часа сбиты 10 беспилотников.
«Созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА позволила успешно отразить все атаки. Силами ПВО Минобороны этой ночью сбито десять штук. Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за всё время», — написал градоначальник в Telegram-канале.