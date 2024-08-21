В Совфеде предрекли «серьезный ответ украинцам» за вторжение в Курскую область

Военные «не сидят сложа руки». Жителям столицы не стоит паниковать из-за масштабных атак дронов, нападения «купируются».

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил первый зампред комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимир Джабаров.

«Мы не будем впадать в панику. Я уверен, мы купируем подобные атаки и в будущем. Более того, что наши военные сейчас стараются не высказываться, наводит на мысль, что мы готовим серьёзный ответ украинцам за вторжение в Курскую область, за бесконечные атаки Крымского моста, различных приграничных территорий. Теперь и до Москвы хотят добраться. Я думаю, что это будет военная операция, наши военные, учёные не сидят сложа руки. Военные специалисты готовятся пресечь атаки бесконечных беспилотников, потому что слишком много они выпускают беспилотников украинских — им поставляют. Я думаю, что наши военные специалисты-конструкторы найдут решение этой проблемы». Сергей Собянин заявил об «одной из самых масштабных попыток атаковать Москву за всё время». За два часа сбиты 10 беспилотников.