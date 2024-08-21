В ряде муниципалитетов Курской области отложили голосование на выборах

Центризбирком РФ принял решение отложить голосование на выборах депутатов органов местного самоуправления в семи муниципальных образованиях в Курской области, которое должно было пройти в предстоящий единый день голосования в сентябре. Решение было принято на заседании ЦИК в связи с соответствующим заявлением избирательной комиссии региона.

Голосование отложено в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском, Хомутовском районах и городе Льгов.

"Решение принято", - сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Согласно законодательству, ЦИК РФ имеет право отложить на более поздний срок выборы федерального и регионального уровней, а также выборы на территориях двух и более муниципальных образований субъекта РФ при соответствующем обращении местного избиркома.