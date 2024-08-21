Мишустин назвал РФ и КНР стабилизирующим фактором при формировании миропорядка

Россия и КНР выступают мощным стабилизирующим фактором на фоне формирования нового миропорядка. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая 29-ю регулярную встречу глав правительств двух стран.

"Наше всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие особенно важно в ситуации, когда формируются контуры нового мироустройства. В этих условиях связка Россия - Китай выступает мощным стабилизирующим фактором, способствует росту экономик обеих стран, повышению качества жизни граждан", - сказал премьер.

Приветствуя премьера Госсовета КНР Ли Цяна, Мишустин высказал уверенность в том, что встреча пройдет в традиционно теплой и деловой атмосфере. Он напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что отношения двух стран переживают наилучший период в своей истории и опираются на прочную основу добрососедства, равноправия, взаимного уважения интересов друг друга.