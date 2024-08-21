ЦИК рассмотрит перенос выборов в приграничье Курской области

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ на заседании в среду рассмотрит вопрос о переносе некоторых муниципальных выборов в Курской области, которые должны состояться в предстоящий единый день голосования в сентябре. Этот вопрос стоит в проекте повестки заседания комиссии.

"Об отложении голосования на выборах, назначенных на 8 сентября 2024 года, на территориях ряда муниципальных образований Курской области", - говорится в проекте повестки заседания.

Согласно законодательству, ЦИК РФ имеет право отложить на более поздний срок выборы федерального и регионального уровней, а также выборы на территориях двух и более муниципальных образований субъекта РФ при соответствующем обращении местного избиркома.