Премьер Госсовета КНР Ли Цян возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Премьер Госсовета КНР Ли Цян в среду утром возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом сообщил в ходе переговоров с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

«Я еще больше почувствовал великий патриотизм русского народа, и это напоминает мне о тех непростых и славных временах, когда 70 лет тому назад мы вместе сражались с фашистами и защищали мир для всего человечества», –цитирует политика пресс-служба правительства России.

Премьер Госсовета Китая прибыл с официальным визитом в Россию накануне. В ходе поездки он, помимо встречи с Мишустиным, будет принят президентом Владимиром Путиным. Стороны обсудят перспективы развития всеобъемлющего партнерства, сотрудничество в энергетике, автомобильной отрасли и некоторых других сферах. Будет подписан целый ряд межправительственных и межведомственных документов.