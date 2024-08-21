Слова о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область без помощи Запада, являются враньем. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики, который доступен на сайте внешнеполитического ведомства.

«США, Британия и натовские страны, в первую очередь, англосаксонский дуэт, являются не только идейными вдохновителями и материальными спонсорами, но буквально наводчиками, которые наводят киевский режим на цели на территории Российской Федерации», — сказала она.

Именно поэтому, по мнению дипломата, заявления о том, что события в Курской области проходят без поддержки западных стран, — неправда.