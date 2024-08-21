Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет пообещал зеркальный ответ в случае, если в США согласятся на поставку дальнобойных ракет Украине. RT на русском

«Власти США должны помнить, что Россия не заинтересована в дальнейшем нагнетании военной эскалации на планете, но она всегда готова на любые агрессивные действия дать исчерпывающий зеркальный ответ», — заявил Шеремет. Газета.Ru

Ранее депутат указал на то, что западные страны поставками вооружения Украине для ударов и нападения на Россию фактически подвели мир к порогу третьей мировой войны. Lenta.ru