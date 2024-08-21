Медведев предрек рост потерь Киева из-за атак на Курскую область

Решение Украины совершить теракт в Курской области приведет к росту ее потерь. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, бессмысленных трат будет значительно больше. Также существенно вырастет число подбитой военной техники и будет "радикально больше гробов".

Медведев заявил об опасности «переговорного капкана»