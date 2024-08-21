Володин: в Госдуму внесли 28 законопроектов на миграционную тему

В Госдуме допустили ужесточение миграционной политики. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале рассказал, что на рассмотрении находятся около 30 инициатив по данным вопросам.

Володин отметил, что сейчас депутаты работают в округах, а лидеры парламентских фракций участвуют в региональных избирательных кампаниях. По итогам встреч с жителями парламентарии вносят инициативы и предложения, направленные на решение актуальных проблем. Ряд из них касаются миграционной политики.

«На рассмотрении сегодня находятся 28 законопроектов по данной теме, причем шесть из них внесены в августе», — написал Володин.

В частности, документы предлагают запретить низкоквалифицированным трудовым мигрантам привозить в Россию семьи и близких, ввести обязанность дактилоскопической регистрации иностранных граждан при въезде на территорию РФ и ограничить работу мигрантов в ряде сфер, в том числе в медицине и образовании. Володин отметил, что в поддержку этих инициатив уже высказались представители фракций Госдумы.