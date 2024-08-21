Медведев заявил об опасности «переговорного капкана»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что после нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область Россия сможет избежать «переговорного капкана». В своем Telegram-канале он отметил, что теперь даже не уполномоченные никем посредники понимают, что мирного диалога не будет «до полного разгрома противника».

"После совершения неонацистами акта терроризма в Курской области всё встало на свои места. Досужая болтовня не уполномоченных никем посредников на тему прекрасного мира прекращена. Теперь все всё понимают, пусть и не говорят вслух. Понимают, что больше никаких переговоров до полного разгрома врага", - отметил он.