МИД предостерег западные СМИ от нелегальных визитов под Курск

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские власти будут отдельно рассматривать каждый случай нелегального посещения Курской области иностранными журналистами. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее ФСБ возбудила уголовное дело против двух итальянских журналистов из-за незаконного пересечения границы в Курской области. Итальянская телекомпания RAI показала кадры с журналистами в приграничных районах в сопровождении украинских военных. Позже американская газета The Washington Post сообщила о поездке своих журналистов и фотографа в курский город Суджа.

«И с каждым журналистом, или так называемым журналистом, или теми, кто работает под прикрытием западных журналистов… Каждый этот случай будет, безусловно, на контроле, будет проводиться по нему проверка», - подчеркнула Захарова.

Она добавила, что проверки могут коснуться журналистов любой страны в случае нарушений. Захарова отметила, что в отношении журналистов The Washington Post проверка уже проводится.