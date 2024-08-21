В ГД пообещали зеркальный ответ РФ в случае поставок Украине дальнобойных ракет

Россия даст зеркальный ответ на передачу США дальнобойных ракет Украине, если Вашингтон примет такое решение. При этом Москва не заинтересована в военной эскалации, заявил ТАСС член комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет.

"Власти США должны помнить, что Россия не заинтересована в дальнейшем нагнетании военной эскалации на планете, но она всегда готова на любые агрессивные действия дать исчерпывающий зеркальный ответ", - сказал Шеремет.

По его словам, в случае передачи крылатых ракет JASSM Украине США автоматически станут спонсорами терроризма и соучастниками убийства российских граждан.

Депутат Госдумы отметил, что в последнем десятилетии Соединенные Штаты систематически нарушают международные законы и правила, постоянно вмешиваясь в дела суверенных государств.

"Абсолютно закономерно, что они [США] обрели большое количество врагов, мечтающих о реванше, которые в свою очередь сегодня стремятся заполучить российское дальнобойное летальное оружие, способное достать до Вашингтона из любой точки планеты и не имеющее аналогов, а также возможности ему противодействовать в мире", - подчеркнул депутат.

Ранее замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев сообщал в эфире украинского телемарафона, что украинские власти хотят получить от США крылатые ракеты большой дальности JASSM, чтобы вооружить ими истребители F-16, которые уже начали доставлять в страну.

О возможной передаче ракет

Ранее газета Politico со ссылкой на несколько неназванных должностных лиц американской администрации информировала, что Вашингтон открыт для идеи передачи Украине крылатых ракет большой дальности JASSM, хотя окончательное решение на этот счет не принято. Белый дом, Госдепартамент и Пентагон не ответили на просьбу ТАСС прокомментировать эту информацию.

Согласно данным на сайте производителя ракет JASSM - компании Lockheed Martin, дальность этих крылатых ракет класса "воздух - земля" превышает 926 км, среди характеристик указаны высокая точность и большая летальность.

Как отмечает Politico, США поставляют ракеты, находящиеся на вооружении американских военных с 2014 года, "только ближайшим союзникам". Их закупили Польша, Австралия и Финляндия. Япония и Нидерланды уже договорились о поставках в ближайшие годы, а Германия, Греция, Румыния и Дания ведут соответствующие переговоры с Вашингтоном.