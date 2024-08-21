В МИД заявили о нарастающей вовлеченности Латвии в конфликт на Украине

Поставка Латвией на Украину беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) свидетельствует о нарастающей вовлеченности официальной Риги в украинский конфликт, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости.

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Комментируя слова министра обороны Латвии Андриса Спрудса об отправке дронов Киеву, Захарова подчеркнула, что Рига намеренно подливает масла в огонь и провоцирует расширение географии военных действий. Власти Латвии, отметила Захарова, не скрывают своего злорадства от того, что поставляемое ими оружие используется Украиной для уничтожения мирных жителей и обстрелов российских городов.

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До этого глава министерства обороны Латвии заявил, что беспилотники уже подготовлены к отправке на Украину. Подобная помощь будет предоставлена Киеву в рамках коалиции дронов.

В апреле премьер-министр Латвии Эвика Силиня сообщила, что Рига вскоре направит Киеву первую партию дронов, произведенных в Латвии, на сумму €1 млн. Она также добавила, что вместе с дронами могут быть отправлены инструкторы для их управления, и в будущем планируется увеличить количество поставляемых дронов.

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