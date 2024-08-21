На покинувших страну россиян распространят статьи КоАП

Правительство России концептуально поддержало законопроект, наделяющий власти правом составлять административные протоколы на россиян, которые живут за границей и оттуда совершают правонарушения. Об этом «Коммерсантъ» («Ъ»).

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Сейчас российское законодательство допускает только уголовное преследование лиц, находящихся за границей. Положения Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) позволяют привлечь уехавшего гражданина лишь по статье «Участие в деятельности нежелательной организации».

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По информации издания, речь идет о статьях, связанных с экстремизмом, злоупотреблением свободой слова и дискредитацией российской армии. В кабмине указали, что предлагаемые нормы призваны повысить уровень защищенности интересов общества и государства.