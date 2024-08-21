На покинувших страну россиян распространят статьи КоАП
Правительство России концептуально поддержало законопроект, наделяющий власти правом составлять административные протоколы на россиян, которые живут за границей и оттуда совершают правонарушения. Об этом «Коммерсантъ» («Ъ»).
Сейчас российское законодательство допускает только уголовное преследование лиц, находящихся за границей. Положения Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) позволяют привлечь уехавшего гражданина лишь по статье «Участие в деятельности нежелательной организации».
Госдума отклонила проект закона об отсрочке от мобилизации для части россиян
По информации издания, речь идет о статьях, связанных с экстремизмом, злоупотреблением свободой слова и дискредитацией российской армии. В кабмине указали, что предлагаемые нормы призваны повысить уровень защищенности интересов общества и государства.