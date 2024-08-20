Россия озвучила причину отказа от поездки в Женеву

Российская миссия при ООН отклонила приглашение посетить Швейцарию с визитом, так как считает подобную поездку неуместной на фоне мировых событий, рассказал первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо сообщил, что Женева пригласила российскую дипмиссию при Совбезе ООН совершить неофициальный визит в Женеву 25-26 августа по случаю 75-летия Женевской конвенции, но российская миссия приглашение отвергла.

«Мы считаем, что в Совете Безопасности есть гораздо более важные дела, чем ездить спокойно в Женеву. Есть много горячих точек, которые требуют нашего внимания», — подчеркнул Полянский.

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Дипломат уточнил, что подобный визит является инициативой группы постпредов, которые решили «хорошо провести время в Женеве».

Совет Безопасности должен заниматься более важными делами, чем путешествовать по Европе, резюмировал Полянский.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Москва не рассматривает Швейцарию как нейтральную сторону.