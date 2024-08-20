Пушков назвал цели Обамы на выборах в США

Бывший президент США Барак Обама через кандидата на выборах от Демпартии Камалу Харрис желает получить свой неофициальный «третий срок» в Белом доме, рассказал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

Выступление Барака Обамы станет главным событием второго дня общенационального съезда Демократической партии США в городе Чикаго. Обама и другие спикеры выступят вечером на спортивной арене United Center.

Шольц оценил кандидатуру Харрис на должности президента США

«Второй день съезда Демократической партии в Чикаго будет Большим днем Обам - мужа и жены», — подчеркнул Пушков.

По его мнению, раньше также было ясно, кто стоит за кампанией Харрис, а «теперь уж яснее ясного».

Ранее сообщалось, что действующий глава США Джо Байден с супругой посетят масштабный съезд Демпартии, выступят с речами, но пропустят церемонию утверждения Камалы Харрис в качестве кандидата на пост главы государства.