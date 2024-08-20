МИД РФ прокомментировал запрет УПЦ на Украине

Москва осуждает запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и призывает правозащитные организации объединиться против произвола властей Украины, заявил посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович. Комментарий дипломата опубликован на сайте ведомства.

Накануне Верховная рада приняла в окончательном чтении закон, позволяющий запретить УПЦ. Закон поддержали 265 депутатов, он вступит в силу через 30 дней после опубликования.

«Инициаторы закона проигнорировали мнение миллионов верующих, позицию самой УПЦ, адвокатского сообщества и даже робкую критику зарубежных покровителей режима. Все усилия противников преступного закона оказались тщетными», — отметил Аскальдович.

Четверо депутатов из партии Зеленского проголосовали против запрета УПЦ

Дипломат подчеркнул, что одобрение такого закона наносит удар по всему православию и является угрозой для его канонического единства.

«Режим [Владимира] Зеленского в очередной раз подтвердил свою диктаторскую сущность, готовность предать самое святое, надругаться над верой миллионов сограждан в угоду своим политическим целям», — резюмировал депутат.

Напомним, что в 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности».