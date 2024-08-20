Путин назвал причину непобедимости России

Президент Владимир Путин назвал отправляющихся в зону спецоперации (СВО) добровольцев причиной непобедимости России. Об этом сообщает ТАСС.

«Пока у нас есть такие мужчины как вы, мы точно совершенно, абсолютно непобедимы», — сказал он, обращаясь к бойцам, которые проходят подготовку в Российском университете спецназа в чеченском Гудермесе.

В Чечне Путину рассказали старинную поговорку и объяснили ее смысл

Ранее Путин высказался о бесстрашии российских бойцов. Он указал, что при ведении боевых действий страх необходим, но его нужно преодолевать ради защиты родины.