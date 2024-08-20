В ходе поездки в Чеченскую Республику президент России Владимир Путин встретился с политическими и общественными деятелями, провел с ними переговоры, обсудил текущую повестку. Видео одной из встреч опубликовал Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

На кадрах собеседник рассказал главе государства старинную чеченскую поговорку: «Один ведет войско и побеждает, а другой ведет войско и оно погибает».

По его словам, это означает, что когда у руля находится верный своему народу и идеалам военачальник — это войско побеждает. Когда у руля паникер, сколько бы у него не было силы — солдаты и командиры погибают.

Мужчина подчеркнул, что жители региона видят в Путине опору страны в целом, молятся о том, чтобы Владимир Владимирович был «у руля такого большого государства в этом хрупком мире».