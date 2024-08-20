Путин в Чечне обратился к бойцам России по поводу отправки в зону СВО

Президент РФ Владимир Путин встретился в Чечне с добровольцами, которые проходят подготовку в Российском университете спецназа и вскоре отправятся в зону СВО. Он обратился к ним с благодарностью и пожелал удачи, передает пресс-служба Кремля.

"В разные времена, даже самые сложные, находились такие люди, как вы, которые не жалели себя ради своей Родины и ради будущего нашего народа. <…> У вас есть внутренняя потребность защищать Отечество и мужество принять такое решение. Если вы приняли такое решение, то вы уже победили. <…> Хочу вас поблагодарить за [это] и от всего сердца хочу пожелать вам удачи", — сказал Путин на встрече с российскими бойцами, его обращение было опубликовано пресс-службой Кремля в официальном telegram-канале.

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Российский университет спецназа, расположенный в городе Гудермес, является многофункциональным образовательным комплексом. Он оборудован по последнему слову техники и предлагает обучение по различным направлениям, включая огневую, тактико-специальную и воздушно-десантную подготовку.

С начала специальной военной операции на базе университета было обучено более 18,6 тысячи добровольцев. Разработанные курсы ускоренной боевой подготовки охватывают не только тактические и физические аспекты, но и медицинскую подготовку, психологическую устойчивость и другие ключевые области.