Россия планирует созвать заседание СБ ООН по диверсии на «Северных потоках»
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва планирует созвать заседание Совбеза всемирной организации по вопросу диверсии на нитках российского газопровода «Северный поток». Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в «определенный момент» Россия созовет соответствующее заседание Совбеза ООН. При этом когда именно подходящий момент настанет, Полянский не уточнил.
«Конечно, в определенный момент мы доведем это до сведения Совета Безопасности, скорее всего, брифинг», — рассказал он.
Напомним, что 26 сентября 2022 года на двух нитках российского газопровода «Северный поток» прогремели два одновременных взрыва. Власти России заявили, что взрывы стали результатом диверсии, но конкретные виновные в произошедшем не найдены до сих пор. В августе 2024 года расследование диверсии сдвинулось — генпрокуратура Германии выдала ордер на арест инструктора по дайвингу из Украины, которого заподозрили в причастности к подрывам.