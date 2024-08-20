Запад боится комментировать атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курск, так как Киев этим нападением показал свою настоящую натуру. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, сообщает ТАСС.

«Вы знаете, это очень интересный вопрос, потому что пока они [западные страны] очень робки и, я скажу, неактивны в этом отношении, потому что они (...) чувствуют себя явно неловко из-за того, что происходит в Курске (...) Эти события довольно четко показали истинное лицо киевского режима», — отметил заместитель постпреда России в международной организации.

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По его словам, представители западных стране «пока не открывают рот», потому что боятся оказаться скомпрометированными действиями украинских военных.

Ранее Полянский заявил, что Германия должна предоставить Совету безопасности (СБ) ООН данные своего расследования о подрыве «Северных потоков». Он подчеркнул, что это является обязанностью Берлина.