Германия обязана представить Совету Безопасности ООН информацию, касающуюся расследования инцидентов на газопроводе «Северный поток». Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Германия должна представить Совбезу ООН данные о расследовании подрыва „Северных потоков“», — заявил Полянский, его слова передает ТАСС.

Он также уточнил, что единственным выводом при расследовании у ФРГ было то, что газопровод был взорван, эти данные вызывают сомнения.

Названы последствия конфликта Германии и Польши из-за «Северных потоков»

Ранее Россия официально выразила Германии претензии в связи с расследованием теракта на газопроводах «Северный поток». В немецких политических кругах обсуждается версия, согласно которой РФ могла быть причастной к организации подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток—2». Одновременно с этим ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины в связи с делом о подрывах газопроводов.