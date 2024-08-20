В Армении ответили на критику Лаврова по транспортным коммуникациям

Критика главы МИД России Сергея Лаврова о саботировании Ереваном открытия транспортных коммуникаций в Закавказье вызывает не только откровенное сожаление, но и ставит под сомнение вовлеченность РФ в процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Такое заявление сделала пресс-секретарь армянского ведомства Ани Бадалян, передает «РИА Новости».

Ранее Лавров заявил, что Ереван саботирует договоренность о разблокировке коммуникаций через Сюникский район Армении. При этом он указал, что под ней стоит подпись премьер-министра страны Николы Пашиняна.

Бадалян, комментируя это, заявила, что представители МИД РФ и раньше выступали с высказываниями, которые в Ереване считают «очевидно предвзятыми» и «зачастую неуважительными».

«Мы не можем не отметить, что вчерашнее заявление Лаврова не только вызывает откровенное сожаление, но и ставит под сомнение конструктивную вовлеченность России в процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном», — сказала она.

Также Бадалян отметила, что «нет ни одного ключевого пункта, который бы РФ не нарушила» в заявлении лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года по Нагорному Карабаху, хотя под ним стоит подпись РФ.