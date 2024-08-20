Швейцария заявила об отказе России от участия в юбилее Женевской конвенции

Швейцарское министерство иностранных дел пригласило российскую дипломатическую миссию при СБ ООН на неофициальный визит на 75-летие Женевской конвенции, но российская сторона отвергла приглашение, сообщил глава отдела МИД Швейцарии Николя Бидо.

Приглашения получили все члены СБ, это неофициальная поездка, сказал Бидо РИА «Новости».

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Российская миссия заявила, что не поедет в Женеву, пояснил собеседник.

Федеральный совет Швейцарии заявил, что миссии обсудят в Женеве соблюдение и укрепление международного гуманитарного права спустя 75 лет.