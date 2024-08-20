Кадыров заявил о приезде Путина в Чечню
Президент России Владимир Путин прибыл в Чечню. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
По его словам, у Путина в Чечне запланирована «насыщенная программа».
Известно, что президент РФ прибыл в республику на вертолете.
Напомним, что последний раз Путин посещал Чечню 13 лет назад в декабре 2011 года, когда занимал пост премьер-министра России.
Ранее президент РФ посетил школу №1 в Беслане, где в сентябре 2004 года произошел теракт. Путин возложил цветы к памятнику погибшим заложникам и встретился с матерями жертв трагедии.