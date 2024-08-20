Посольство России отреагировало на конфискацию Дома Москвы в Латвии

Конфискация Дома Москвы властями Латвии является опасным прецедентом и сигналом иностранным инвесторам о том, что их активы в республике не защищены международным правом. Об этом заявило посольство России в Риге в своем Telegram-канале. Lenta.ru

«Латвийская сторона создала крайне опасный прецедент в международно-правовой практике, под надуманным предлогом незаконно экспроприировав находящийся в собственности Российской Федерации «Дом Москвы» в Риге и выставив его на аукционные торги», - отмечается в тексте. ТАСС

Ранее стало известно, что власти Латвии выставят культурный центр Дом Москвы на аукцион. Первоначальная стоимость лота составит 3,57 миллиона евро. Средства от продажи культурного центра местные власти планируют направить на предоставление военной помощи Украине. NSN.FM