Россия победила террористов на Кавказе, победит и неонацистов, творящих преступления в Донбассе и Курской области, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с матерями Беслана. ТАСС

Он отметил, что устроившие теракт в Беслане в 2004 году боевики получали поддержку из-за границы. RT на русском

«Из-за границы пытались не только оправдать теракт в Беслане, но и оказывали всякую помощь террористам», — заявил Путин. Он пообещал, что Россия добьется своих целей в борьбе с неонацистами, как добилась целей в борьбе с терроризмом. Вечерняя Москва