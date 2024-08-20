Путин назвал новые подробности о теракте в Беслане

Устроившие теракт в Беслане в 2004 году боевики получали поддержку из-за границы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с матерями Беслана.

«Мы хорошо знаем, что из-за границы пытались не только оправдать это ужасное преступление, но и оказывали террористам всяческую помощь: и морально-нравственную, и политическую, и информационную, и финансовую», — заявил Путин.

Ранее Путин посетил школу №1 в Беслане, где 1—3 сентября 2004 года произошёл теракт.