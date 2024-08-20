В Совфеде порассуждали о судьбе наемников, участвовавших в атаке на Курскую область

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что иностранные наемники в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сражающиеся против ВС РФ, должны получать пожизненный срок. Газета.Ru

Участь наемников плачевная. Я бы им давал пожизненный срок. Наемничество — тяжкое преступление, если они попадут в плен. Но решение за нашими военными. Либо вести с ними бой с любыми результатами этого боя, — высказался Джабаров. News.ru

Среди зашедших в Курскую область наемников есть военнослужащие подразделений блока НАТО, заявил ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов. Он не назвал страны, чьи силы задействованы, при этом жители курского приграничья не исключают, что в ВСУ состоят наемники из Франции и Польши. Парламентская газета