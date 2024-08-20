Министр строительства Новосибирской области сообщил об отставке

Алексей Колмаков покинет свой пост в НСО. Новость, появившаяся во Всемирный день лени, породила множество шуток в социальных сетях.

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Стало известно, что министр строительства Новосибирской области выйдет в отставку в конце августа. На данный момент Алексей Колмаков находится в отпуске, после которого последует увольнение. Об этом сообщило министерство.

Пользователи социальных сетей отметили, что новость об отставке министра "одной из самых неторопливых отраслей в НСО" символично появилась во Всемирный день лени. Также жители Новосибирской области припомнили о "долгостроях", которые они ждут уже многие годы: станция метро Спортивная, Центральный мост, парк Каменка, а также поликлиники и школы.