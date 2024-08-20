Временную поверенную в делах США в России Джули Фишер вызвали в МИД РФ. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства, ей заявили протест в связи с действиями американских журналистов, незаконно проникнувших в Курскую область.

В ведомстве отметили, что репортеры перешли российскую границу «для пропагандистского освещения преступлений киевского режима».

Захарова заявила об ответе на проникновения западных СМИ в Курскую область

Напомним, что ранее Washington Post выпустила статью о ситуации в Судже. В публикации рассказывается, что журналистам издания удалось попасть на территорию Курской области в сопровождении бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что российские правоохранительные органы изучают фактологию, связанную с действиями репортеров.

До этого ФСБ возбудила головное дело о незаконном пересечении госграницы в отношении итальянских журналистов Rai News 24 Стефани Баттистини и Симони Трайни. Они зашли на территорию России вместе с украинскими военными и сняли репортаж на российской территории.