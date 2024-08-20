Вбросы о взорвавших газопроводы «Северные потоки» «любителях» необходимы для снятия ответственности с истинных заказчиков и бенефициаров подрыва. Об этом в комментарии телеканалу «Звезда» заявила официальный представитель министерства иностранных дел Россия Мария Захарова.

«Вбросы, которые мы видим через западные СМИ о том, что якобы «Северный поток» взорвали любители-дайверы и так далее, нужны только для одного — чтобы снять ответственность с истинных бенефициаров и заказчиков», — сказала она.

Лавров выразил уверенность в причастности США к подрыву «Северных потоков»

До этого британская газета The Guardian сообщила, что немецкие высокопоставленные чиновники продвигают теорию, согласно которой Россия сама взорвала газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2».

19 августа глава МИД России Сергей Лавров призвал немецкие власти ответить на вопросы российской стороны о подрывах «Северного потока» и «Северного потока — 2». По словам главы ведомства, происходящее словно призвано отвести внимание общественности от реальных исполнителей терактов.