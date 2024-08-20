Путин возложил цветы к «Древу скорби» на мемориале «Город ангелов» в Беслане

Президент России Владимир Путин во вторник, 20 августа, посетил мемориал «Город ангелов», где похоронены сотни погибших в теракте в школе номер один в Беслане в 2004 году.

Российский лидер возложил цветы к памятнику погибшим заложникам «Древу скорби», а также к памятнику бойцам спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», которые погибли во время штурма спортзала школы, передает РИА Новости.

В рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ Путин посетил садоводческое хозяйство ООО «Агро 07» в Кабардино-Балкарии. Это его первый визит в КБР с ноября 2019 года, когда он побывал в Нальчике. Президента сопровождали глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, полпред президента в СКФО Юрий Чайка и министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

До этого президент России посетил Азербайджан с официальным визитом 18–19 августа. В ходе переговоров главы государств обсудили дальнейшее развитие дипломатических отношений между Москвой и Баку, стратегическое партнерство, а также наиболее острые международные и региональные проблемы.