Путин встал на колени перед мемориалом жертвам Беслана

Президент России Владимир Путин посетил мемориальный комплекс «Город ангелов», где похоронено большинство погибших при теракте в школе № 1 Беслана в 2004 году. Согласно кадрам, которые опубликовал Telegram-канал Кремля, он встал на колени и перекрестился, когда возлагал цветы.

На территории «Города ангелов» похоронены 266 из 334 погибших в ходе теракта. Там установлен памятник «Древо скорби», посвященный погибшим заложникам, а также мемориал бойцам спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», погибшим в ходе штурма спортзала школы, где боевики удерживали заложников на протяжении трех суток. Путин подошел к платформе перед «Древом скорби», встал на колени, положил цветы и перекрестился.

Напомним, что российский президент также посетил школу № 1 в Беслане, которая сейчас представляет собой мемориальный комплекс. Школьный спортзал там сохранили в исходном виде, а на его стенах разместили фотографии погибших.