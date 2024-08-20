Захарова объяснила смысл вбросов про «дайверов-любителей» на «Северных потоках»

Вбросы о том, что взрыв «Северных потоков» организовали «дайверы-любители» — это попытка истинных заказчиков снять с себя ответственность, заявила Захарова в разговоре со «Звездой».

«Это информационная шелуха и есть классические фейки, дезинформация», - сказала представитель МИД.

По ее словам, Россия всегда предупреждает международное сообщество на различных площадках об этом, в том числе в Совете безопасности ООН.

Ранее Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на украинского дайвера, которого подозревают в причастности к подрыву трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».