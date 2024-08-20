Захарова назвала цель запрета канонической УПЦ на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ) украинскими властями. Как сообщает «Звезда», она назвала действия украинских властей «изничтожением истинного православия на корню».

Напомним, что ранее Верховная рада приняла закон о запрете УПЦ. «За» проголосовали 265 из 322 депутатов. Еще 29 выступили против. Остальные не голосовали, либо воздержались.

На Украине запретили каноническую УПЦ

Захарова отметила, что Киев специально создает ложную церковь на замену УПЦ, а раскола среди верующих, о котором говорят украинские власти, в действительности нет.

«Это ложная квазицерковь, которая использует схожие ритуалы, которая, отнимая храмы и святыни, делает вид, что использует их по православным обычаям. А на самом деле глумится над этим», — сказала дипломат.

Она также поблагодарила украинских граждан, которые не смотря на все риски для себя, продолжают выступать в защиту УПЦ и православных ценностей.