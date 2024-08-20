Президент России Владимир Путин впервые с 2019 года приехал в Кабардино-Балкарию. Как сообщает РИА Новости, в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) российский лидер посещает садоводческое хозяйство «Агро 07».

В последний раз Путин побывал в КБР в ноябре 2019 года. Тогда российский лидер побывал в Нальчике. В этой поездке главу государства сопровождают руководитель Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков, полпред президента в СКФО Юрий Чайка и министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Хозяйство «Агро 07» основано в 2007 году. Фирма специализируется на производстве и переработке плодоовощной продукции, в первую очередь из яблок. Собственные сады находятся в двух муниципальных районах Кабардино-Балкарии на площади около 200 гектар. В ближайшее время компания собирается заложить еще один сад площадью в 40 гектар. В текущем году урожай должен составить свыше 10 тысяч тонн яблок. Ожидается, что после знакомства с работой предприятия глава государства проведет встречу с Коковым.