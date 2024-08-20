В МИД России рассказали об обязательствах перед Арменией в рамках ОДКБ

Обязательства перед Арменией в рамках ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) остаются неизменными. Об этом РИА Новости сообщил директор Первого департамента стран СНГ министерства иностранных дел России Микаэл Агасандян.

По его словам, альтернативных гарантов стабильности для республики, кроме ОДКБ и РФ, не существует.

Армения снова пропустит учения ОДКБ

«Сейчас в Ереване возобладала линия на отход от такого взаимодействия», — сказал Агасандян.

По его мнению, такая позиция Еревана «противоречит интересам народа Армении», поскольку она значительно «ослабляет национальную безопасность».

«Альтернатив ОДКБ и России как гарантов стабильности республики не существует. Взаимные обязательства в рамках Организации остаются неизменными», — заключил директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ.

До этого сообщалось, что Армения отказалась принимать участие в Командно-штабных учениях с Коллективными силами оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (КСОР ОДКБ) «Взаимодействие-2024» в начале осени. Учения пройдут в Киргизии с 3 по 15 сентября.