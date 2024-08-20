Посольство назвало аморальными заявления главы МО Британии о Курской области

Заявления министра обороны Великобритании Джона Хили об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область глубоко аморальны и оторваны от реальности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий посольства России в Соединенном Королевстве.

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«Решительно осуждаем заявления министра обороны Великобритании Джона Хили в британской прессе 18 августа», — говорится в сообщении.

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Диппредставительство добавило, что слова министра обороны являются оправданием действий украинского правительства. При этом, как подчеркнули в посольстве, «сетования Хили» на рост нестабильности в мире «насквозь пропитаны лицемерием», так как его Лейбористская партия в прошлом приложила усилия для ухудшения ситуации в ряде регионов.

Накануне Хили написал колонку в газете Sunday Express, в которой затронул тему атаки ВСУ на Курскую область. Министр назвал вторжение украинских войск «защитой», а также заявил, что при «соблюдении международных прав операция на российской территории возможна».

18 августа премьер-министр Великобритании Кир Стармер поручил совету национальной безопасности продумать план по расширению поддержки Украины. Речь идет не только о военной помощи, но и промышленной, экономической и дипломатической поддержке.

Ранее Зеленский «очень попросил» Запад ускорить поставки оружия.