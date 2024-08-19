В МИД РФ призвали Анкару не поддерживать политику Запада по Украине

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в ходе встречи с послом Турции в Москве Танжу Билгичем призвал Анкару не поддерживать политику Запада по Украине. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.

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«Подчеркнута также российская позиция о недопустимости дальнейшей накачки Украины западным оружием, которая ведет лишь к дальнейшей эскалации конфликта, его затягиванию и напрасным жертвам», — информировали в МИД РФ, добавив призыв к Турции отказаться от участия в деструктивной политике стран коллективного Запада.

Встреча Галузина и Билгича, прошедшая по инициативе турецкой стороны. Она была направлена на подтверждение взаимного желания развивать конструктивные двусторонние отношения между Россией и Турцией.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила с обращением к турецкому парламенту, призывая остановить поставки вооружений в Украину. Турция пока не предоставила официальных комментариев по этому поводу.

Шольц высказался о перспективах продолжения поддержки Украины

С 2019 года Украина активно закупала турецкие беспилотники Bayraktar TB2. После начала специальной военной операции России на территории Украины производитель этих дронов, компания Baykar Makina, передала Киеву еще четыре аппарата безвозмездно. Кроме того, компания планирует в ближайшие два года построить на Украине завод по производству беспилотников.