Лавров высказался об ответе России на атаку на Курскую область

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал вопрос ответных мер страны на атаку со стороны Украины на Курскую область. Об этом он высказался в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Журналист Павел Зарубин задал вопрос Лаврову, какой ответ ждет Украину от России после атаки ВСУ на Курскую область. Министр подчеркнул, что это решение находится в ведении российского президента Владимира Путина.

«Этот вопрос находится в компетенции верховного главнокомандующего», — отметил Лавров.

Лавров отверг возможность переговоров с Киевом

6 августа Курская область подверглась массированной атаке ВСУ. Украинские военные обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате бойцам ВСУ удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов.