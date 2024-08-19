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В МИД РФ исключили возможность переговоров с Киевом в ближайшее время

На фоне вылазки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область о переговорах с Киевом не может быть и речи, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин на встрече с послом Турции в Москве Танжу Билгичем. Его слова опубликованы на сайте ведомства.

В МИД РФ оценили возможность переговоров с Киевом в ближайшее время
© globallookpress.com

Дипломат осудил атаки Украины в Курской области. Он исключил возможность переговоров в ближайшее время.

«Подчеркнуто, что в такой обстановке не может идти речи о каких-либо переговорах с Киевом относительно перспектив политико-дипломатического урегулирования», — говорится в сообщении министерства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия хоть завтра готова сесть за стол переговоров для урегулирования ситуации на Украине.

Политика
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