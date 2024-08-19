МИД РФ обвинил Лондон в деструктивной деятельности

Британские аналитические центры и консалтинговые агентства ведут деструктивную деятельность по отношению к России. Об этом заявили в МИД РФ.

Там отметили, что аналитические центры и консалтинговые агентства «отрабатывают заказы лондонских кураторов, которые ставят своей целью политически и экономически изолировать Москву на международной арене».

«Подобные "мозговые тресты" осуществляют деструктивную активность в дружественных России государствах, подрывая стабильность и благополучие населяющих их народов», — говорится в тексте.

Ранее в МИД РФ сообщали о внесении в «стоп-лист» 32 граждан Великобритании, им закрыт въезд в Россию. Кроме того в ведомстве пообещали продолжить работу над расширением этого списка в ответ на враждебную линию Лондона.