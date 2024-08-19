Захарова заявила об ответе на проникновения западных СМИ в Курскую область

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ фиксирует все случаи проникновения СМИ из стран Запада в Курскую область. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, Москва планирует принять меры против таких СМИ. Захарова также добавила, что против некоторых из этих журналистов уже были заведены уголовные дела.

«Правовую оценку действиям корреспондентов зарубежных изданий, в обход установленных процедур проникающих на суверенную территорию Российской Федерации, уполномочены дать компетентные органы. При этом следует напомнить, что в отношении целого ряда таких представителей иностранных СМИ уже заведены уголовные дела за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации. Все подобные инциденты тщательно фиксируются, и к нарушителям будут применяться соответствующие меры», — заявила она.

Как считает Захарова, подобные действия СМИ нужны для «сокрытия преступлений украинского режима», а также «дестабилизация информационной обстановки». Дипломат подчеркнула, что Россия будет рассматривать такие действия, как доказательство вовлеченности стран Запада в гибридную агрессию.

Ранее Захарова также заявила, что российские правоохранительные органы изучают фактологию в связи с действиями западных журналистов в Курской области.