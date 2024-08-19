Лавров: после атаки на Курскую область переговоров с Киевом быть не может

После вторжения украинских войск в Курскую область переговоров с Киевом быть не может, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Президент об этом очень чётко сказал. После того, как началось... вторжение на территории Курской области ни о каких переговорах речи быть не может», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Ранее Президент России Владимир Путин, говоря о возможности переговоров с киевским режимом, усомнился в возможности диалога с теми, кто без разбора наносит удары по мирным людям.