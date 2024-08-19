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Лавров: после вторжения ВСУ в Курскую область переговоров с Киевом быть не может

После вторжения украинских войск в Курскую область переговоров с Киевом быть не может, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров: после атаки на Курскую область переговоров с Киевом быть не может
© РИА Новости
«Президент об этом очень чётко сказал. После того, как началось... вторжение на территории Курской области ни о каких переговорах речи быть не может», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Ранее Президент России Владимир Путин, говоря о возможности переговоров с киевским режимом, усомнился в возможности диалога с теми, кто без разбора наносит удары по мирным людям.

Политика
Павел Зарубин
Сергей Лавров
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