Коллективный Запад придумывает «глупые версии» нападения ВСУ на Курскую область, приписывая наличие личных мотивов украинскому главкому Александру Сырскому, чтобы «отмежеваться от своей причастности к организации» этой атаки. Такое мнение высказал член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, передает «РИА Новости».

Ранее британское СМИ сообщало, что Сырского хотели уволить накануне нападения ВСУ на Курскую область, поскольку он скрывал от военнослужащих план вторжения на российскую территорию.

«Коллективный Запад пытается отмежеваться от своей причастности к организации нападения на Курскую область, придумывая разные глупые версии и аргументы. Они мастера наводить тень на плетень, как это происходит и с подрывом "Северных потоков"», — прокомментировал это Цеков.

Он считает, что нападение ВСУ на Курскую область не связано с угрозой снятия Сырского и его личными мотивами. По мнению Цекова, идея атаки «принадлежит тем, кто по-настоящему руководит Украиной за ее пределами, прежде всего, американцам».

Напомним, что ВСУ вторглись на территорию Курской области утром 6 августа. На этом фоне в регионе, а также соседних Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.